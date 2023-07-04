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    Ребенок погиб при падении из окна 17-го этажа в Астане

    4 Июля 2023, 08:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно с наступлением тепла отмечается рост несчастных случаев с выпадением детей из окон. Наибольшую опасность предоставляют москитные сетки. За прошлую неделю в стране было 8 случаев, погиб трехлетний ребенок, который упал с 17-го этажа в городе Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    При выпадении из окна дети получают тяжелые травмы, требующие длительного лечения и восстановления. А в некоторых случаях ребенок остается инвалидом, нередко умирают прямо на месте происшествия или по дороге в больницу.

    Для предотвращения возникновения несчастных случаев следует соблюдать правила:

    установить на окна блокираторы, препятствующие самостоятельному открытию окна ребенком;

    не оставлять возле окон мебель, с которой ребенок может взобраться на подоконник;

    не использовать москитные сетки без соответствующей защиты (ребенок видит некоторые препятствие впереди, уверенно опирается на него и может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитано на вес ребенка);

    не оставлять ребенка в помещении без присмотра взрослых, где открыты окна, а также там где они могут открыть их сами;

    объяснить детям, что открытое окно — это опасно, предупредить, что на сетку опираться нельзя.

    Малышам надо регулярно напоминать об опасности, когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Безопасность МЧС
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