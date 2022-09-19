Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ребенок погиб на пешеходном переходе в Алматинской области

    19 Сентября 2022, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятилетний мальчик скончался в Алматинской области после наезда на него на пешеходном переходе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    В социальной сети появилась публикация о том, что водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода.

    Департамент полиции Алматинской области сообщает, что наезд на 10-летнего пешехода произошел 19 сентября в 18:45 часов в Талгарском районе.

    24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген-Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу.

    В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 345 УК РК.

    Назначены соответствующие экспертные исследования», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК.


    Кадр из видео

    Алматинская область ДТП Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
    Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров