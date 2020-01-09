Ребенок не был дообследован перед операцией - результаты проверки клиники «Dr.Bro»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro», посетив которую ребенок впал в кому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель главы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава – главный государственный инспектор медуслуг РК Лаура Ахметниязова на брифинге сообщила, что проверка была завершена 8 января.

«Вчера мы завершили проверку. По результатам выявили ряд нарушений. Основные из них – во время общей анестезии препаратом севофлуран ребенку необоснованно была проведена еще и местная анестезия препаратом мепивастезин, который противопоказан детям до 4 лет», - сообщила она.

Кроме того, было отмечено, что ребенку не провели аллергопробы.

«В нарушение стандарта анастезиологической реанимационной помощи врачом анестезиологом-реаниматологом осмотр ребенка проведен всего лишь за 15 минут до начала общего наркоза, тогда как стандарт предусматривает осмотр пациента перед плановым хирургическим вмешательством - не позднее чем за 24 часа до предполагаемой операции», - добавила Лаура Ахметниязова.

По ее словам, ребенок не был дообследован перед операцией. Не были произведены соответствующие обследования, такие как: биохимические исследования, электрокардиограмма.

«По заключению комиссии ухудшение состояния пациентки наиболее вероятно связано с развитием анафилактического шока на один из введенных препаратов», - уточнила Лаура Ахметниязова.

Как сообщалось, что состояние девочки 2,5 лет, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое.

Глава Минздрава Елжан Биртанов ранее проинформировал, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.

Ранее жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники.

В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.