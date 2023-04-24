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    Ребенок и женщина погибли в ДТП в Жетысуской области

    24 Апреля 2023, 21:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в Коксуском районе Жетысуской области с участием автомашины Subaru Legacy. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Водитель иномарки на 190 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины. В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще 4 пострадавших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Среди госпитализированных - трое несовершеннолетних.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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