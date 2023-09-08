Ребенок-гигант родился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ребенок с весом 6 кг 300 грамм появился на свет 5 сентября в Городском родильном доме №5 города Алматы, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, пациентка поступила в родильный дом со схватками, УЗИ на момент поступления показывал плод весом 4 кг 800 грамм.

По словам заведующей отделением новорожденных Сауле Кененбаевой, это связано с тем, что при УЗИ обследовании вес ребенка рассчитывается по методу, включающим измерение копчико-темяного размера, бипариетального размера головки.

Ребенок появился на свет путем кесарева сечения, так как имелись показания, плод находился в неправильном положении. При кесарево сечении были удивлены не только врачи. Сама мама тоже не ожидала появления на свет малыша с таким весом.

«На сегодняшний день малыш с весом 6300 граммов – это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы. Это третий ребенок в семье», – прокомментировала Кененбаева.

Как отмечает специалист, крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.

Сейчас мама с ребенком находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников роддома, и в ближайшее время готовятся к выписке.