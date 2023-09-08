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    19:18, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ребенок-гигант родился в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ребенок с весом 6 кг 300 грамм появился на свет 5 сентября в Городском родильном доме №5 города Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, пациентка поступила в родильный дом со схватками, УЗИ на момент поступления показывал плод весом 4 кг 800 грамм.

    По словам заведующей отделением новорожденных Сауле Кененбаевой, это связано с тем, что при УЗИ обследовании вес ребенка рассчитывается по методу, включающим измерение копчико-темяного размера, бипариетального размера головки.

    Ребенок появился на свет путем кесарева сечения, так как имелись показания, плод находился в неправильном положении. При кесарево сечении были удивлены не только врачи. Сама мама тоже не ожидала появления на свет малыша с таким весом.

    «На сегодняшний день малыш с весом 6300 граммов – это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы. Это третий ребенок в семье», – прокомментировала Кененбаева.

    Как отмечает специалист, крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5000 граммов называют гигантами.

    Сейчас мама с ребенком находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников роддома, и в ближайшее время готовятся к выписке.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение
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