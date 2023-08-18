Ребенка жестоко покусали в частном детсаду в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Малолетнего ребенка сильно покусали в частном детском саду «Жания», при изучении материалов с камер видеонаблюдения факт подтвердился, передает МИА «Казинформ».

Кадры изувеченного ребенка со следами укусов опубликованы в Telegram-канале Еgovpress.

«В садике «Жания» в селе Абай Алматинской области сильно покусали ребенка по всему телу. Родители утверждают, что это дело рук взрослого человека», - говорится в сообщении.

В свою очередь в Комитете по охране прав детей информацию подтвердили.

«По информации управления образования Алматинской области, при изучении материалов с камер видеонаблюдения факт подтвердился. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование», - прокомментировали в ведомстве.

Отмечено, что на месте также находятся представители территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в отношении администрации детского сада.

Вопрос находится на контроле Комитета по охране прав детей.