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    Ребенка жестоко покусали в частном детсаду в Алматинской области

    18 Августа 2023, 11:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Малолетнего ребенка сильно покусали в частном детском саду «Жания», при изучении материалов с камер видеонаблюдения факт подтвердился, передает МИА «Казинформ».

    Кадры изувеченного ребенка со следами укусов опубликованы в Telegram-канале Еgovpress.

    «В садике «Жания» в селе Абай Алматинской области сильно покусали ребенка по всему телу. Родители утверждают, что это дело рук взрослого человека», - говорится в сообщении.

    В свою очередь в Комитете по охране прав детей информацию подтвердили.

    «По информации управления образования Алматинской области, при изучении материалов с камер видеонаблюдения факт подтвердился. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование», - прокомментировали в ведомстве.

    Отмечено, что на месте также находятся представители территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры в отношении администрации детского сада.

    Вопрос находится на контроле Комитета по охране прав детей.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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