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    Ребенка связали и увели в заброшенное здание: полиция задержала женщину

    22 Июля 2023, 09:45

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Задержана женщина, которая завязала рот и связала руки малолетней девочке и увела ее к заброшенному зданию с.Каргалы Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержана женщина, которая завязала рот, а также связала руки малолетней девочке и увела ее к заброшенному зданию с.Каргалы Алматинской области, после чего отпустила ребенка.

    В ходе проверки сотрудники полиции установили 23-летнюю женщину. Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания. Органами проводится досудебное расследование по ст.126 ч.2 п.5 УК РК «Незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего». В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на распространяемые в соцсетях видеокадры, где женщина связала руки девочке, а также завязала ей рот, а затем насильно увела ребенка на территорию заброшенного здания в селе Каргалы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК полиция
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