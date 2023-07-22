Ребенка связали и увели в заброшенное здание: полиция задержала женщину

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Задержана женщина, которая завязала рот и связала руки малолетней девочке и увела ее к заброшенному зданию с.Каргалы Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержана женщина, которая завязала рот, а также связала руки малолетней девочке и увела ее к заброшенному зданию с.Каргалы Алматинской области, после чего отпустила ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили 23-летнюю женщину. Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания. Органами проводится досудебное расследование по ст.126 ч.2 п.5 УК РК «Незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего». В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отреагировала на распространяемые в соцсетях видеокадры, где женщина связала руки девочке, а также завязала ей рот, а затем насильно увела ребенка на территорию заброшенного здания в селе Каргалы.