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    Ребенка сбили во дворе ЖК в Алматы: врачи оценили его состояние

    22 Мая 2023, 16:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи оценили состояние девочки, которую сбили во дворе жилого комплекса Alma City, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здравоохранения сообщили, что девочку доставили в приемное отделение детской городской клинической больницы №2 с жалобами на травму головы, плеча и ноги.

    «В приемном отделении девочку осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург. Состояние стабильное, сознание ясное. В левой теменной области есть подкожная гематома. Сделана рентгенография в двух проекциях, без костно-травматической патологии. В госпитализации не нуждалась, ребенок направлен на амбулаторное лечение с рекомендациями», - проинформировали в пресс-службе УОЗ города.

    Напомним, во дворе жилого комплекса Alma City водитель авто марки «Daewoo» сбил ребенка и снес детскую площадку.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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