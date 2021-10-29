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    Ребенка сбили насмерть в Семее

    29 Октября 2021, 15:20

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее автомобиль насмерть сбил ребенка на пригородной автодороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 28 октября в 18:15 часов на пригородной автодороге города Семея по направлению «Озерки – Восход».

    «21-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen» допустил наезд на перебегавшего дорогу мальчика, 2012 года рождения. Ребенок в результате полученных травм, скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.

    По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Водитель автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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