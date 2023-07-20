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    Ребенка сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

    20 Июля 2023, 21:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пешеходном переходе по улице Жамбыла, ребенок попал под колеса автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на пересечении улиц Жамбыла - Крылова 33-летний водитель Toyota Corolla допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Ребенка машина скорой помощи доставила в медучреждение. Мальчика госпитализировали.

    Водителя направили на медицинское освидетельствование. Предварительно - трезв.

    Материалы по факту дорожно-транспортного происшествия направили в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска для дальнейшего разбирательства и принятия окончательного процессуального решения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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