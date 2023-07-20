Ребенка сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пешеходном переходе по улице Жамбыла, ребенок попал под колеса автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на пересечении улиц Жамбыла - Крылова 33-летний водитель Toyota Corolla допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка машина скорой помощи доставила в медучреждение. Мальчика госпитализировали.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. Предварительно - трезв.

Материалы по факту дорожно-транспортного происшествия направили в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска для дальнейшего разбирательства и принятия окончательного процессуального решения.