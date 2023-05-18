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    Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы

    18 Мая 2023, 22:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из жилых комплексов Алматы дверь подъезда упала на ребенка и придавила его, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выяснилось, что инцидент произошел в жилом комплексе Alma City. Председатель КСК Канат Кайрбаев сообщил, что дверь была сломана из-за небрежного отношения одного из жильцов данного дома. Это и стало причиной ЧП.

    В управлении общественного здравоохранения Алматы пояснили, что ребенок на машине скорой медицинской помощи был доставлен в детскую городскую клиническую больницу №2.

    «Ему были проведены инструментальные обследования, в частности КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение. Ребёнок в полном сознании», - прокомментировали в пресс-службе УОЗ Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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