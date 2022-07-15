Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7-летний ребенок скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июля текущего года около 18:38 часов 27-летний водитель автомашины марки Hyundai Tucson, следуя по улице Косшыгулулы, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждении скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 Уголовного кодекса РК. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.