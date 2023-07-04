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    Ребенка и трех взрослых эвакуировали при пожаре в Павлодаре

    4 Июля 2023, 19:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожарные эвакуировали ребенка и 3 взрослых из горевшей квартиры в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодаре на улице Олжабай батыра, 7/1, в 9-этажном доме, в первом подъезде, на седьмом этаже, произошло загорание балкона. Пожарные эвакуировали четыре человека, в том числе одного ребенка», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным ДЧС, в трехкомнатной квартире, на балконе, горели обшивка, домашние вещи на общей площади 5 кв. м. На восьмом этаже на балконе тлел линолеум, деревянные конструкции на площади 0,5 кв. м.

    «Локализация пожара была в 22:38, ликвидация - в 22:52. Причина, ущерб устанавливаются», - добавили в ДЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Пожар Павлодар
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