Реализуя Послание Президента: в Туркестанской области построят восемь медучреждений

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ».

Елжан Биртанов ознакомился с работой поликлиники Туркестана и с процессом внедрения комплексной медицинской информационной системы. Цель системы - повышение качества и доступности медицинской помощи за счет автоматизации работы медицинских сотрудников по всем направлениям деятельности МО.

КМИС - это автоматизированное рабочее место врача. Система предназначена для ведения электронной медицинской карты, автоматизации клинических направлений работы медицинской организации и эффективного информационного взаимодействия между всеми участниками лечебно-диагностического процесса (ЛДП).

Система позволяет существенно сократить рутинные операции по оформлению медицинской документации, повысить качество и информативность медицинских документов.

Городская поликлиника сдана в эксплуатацию в 2013 году и рассчитана на 500 посещений. На сегодняшний день поликлиника на 100% оснащена системой цифровизации. Обеспечен 100% охват населения электронным паспортом здоровья и переписным эпикризом.

Также министр вместе с главой региона Жансеитом Туймебаевым и руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым посетили областной перинатальный центр №3 города Туркестан и Высший медицинский колледж. Ознакомились с работой симуляционного кабинета, анатомического музея и стоматологического учебного центра.

Колледж организован в 1965 году. В данный момент здесь обучаются около 2,5 тысяч студентов. Елжан Биртанов дал высокую оценку работе колледжа, где студенты имеют полную возможность получить образование на высоком уровне. Министр отметил высокий уровень технической базы учебного заведения. Стоит отметить, что колледж с недавних пор начал вызвать интерес студентов-иностранцев.

Кроме того, Е. Биртанов встретился с представителями медицинской общественности и рассказал, о повышении качества медицинских услуг в рамках реализации Послания Президента.

В своем ежегодном Послании Президента РК народу Казахстана Глава государства Нурсултан Назарбаев дал четкое поручение поднять уровень расходов на образование и здравоохранение с нынешних 7 до 10 % в ближайшие пять лет.

«Президент таким образом дает колоссальную возможность для развития медицины страны. Мы уверены в устойчивом развитии здравоохранения. Оказание первой медицинской помощи, увеличение количество врачей общей практики, поднять уровень медсестер, внедрить новые технологии, цифровизация медицины - все это нам предстоит развивать. Скоро можно будет получать консультации врачей, не выходя из дома. И мы все с вами должны работать в этом направлении», - отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Как стало известно, в скором времени в Туркестанской области будет начато строительство 8 медучреждении. В строительстве многопрофильных больниц заинтересованы иностранные инвесторы.