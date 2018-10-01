Реализуя Послание Президента: новый Центр миграционных услуг открыт в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Новый Центр миграционных услуг для удобства населения открыли сегодня в здании УВД Усть-Каменогорска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Президент РК подчеркнул, что полиции необходим переход на «сервисную» модель службы.

На церемонии открытия ЦМУ руководством ДВД и представителями Агентства по делам государственной службы были отмечены актуальные вопросы по повышению не только качества оказываемых услуг, но и акцентирования внимания на сервисном обслуживании граждан. Для удобства населения в операционном зале центра размещены наряду с сотрудниками миграционной полиции города и представители ЦОНа, страховых агентств, нотариальных контор, медицинских учреждений и Казпочты.





Теперь по желанию услугополучателя государственные услуги можно получить по принципу - «не выходя из зала». Деятельность вновь открытого центра направлена на осуществление контроля за пребыванием иностранцев и борьбы с незаконной миграцией, а также рассмотрению вопросов, связанных с оставлением иностранцев на постоянное жительство и приемом на гражданство.





«Новые условия получения государственной услуги позволяют гражданам иностранных государств, пребывающим в Казахстан и нашим соотечественникам, выезжающим в другие государства, в комфортных условиях оформить все необходимые документы. К тому же, открытие Центра миграционных услуг существенно сэкономит время услугополучателей, ведь ранее им приходилось посещать различные учреждения, которые зачастую находились в разных районах города», - отметил заместитель начальника управления миграционной службы ДВД ВКО Максим Пупков.





По словам подполковника полиции, с начала года в подразделение миграционной полиции обратились более 50 тысяч иностранных граждан для получения государственных услуг.

На церемонии сообщалось, что департаментом внутренних дел региона ранее были модернизированы помещения отделов по обслуживанию граждан, получающих государственные услуги по регистрации и перерегистрации транспорта, а также выдаче водительских удостоверений в Усть-Каменогорске и Семее.