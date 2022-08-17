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    Реализуется 12 автодорожных проектов в Мангистауской области

    17 Августа 2022 18:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ремонтные работы проводятся на протяжении 181 км автодорог местного значения. В том числе, 11 км охвачено средним ремонтом и 170 км – капитальным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В частности, реализуется проект «Актау - Форт-Шевченко». На сегодняшний день проведены работы по укладке двух слоев асфальтового покрытия на протяжении 18 км и нижнего слоя на 6 км автодороги. Кроме того, на 90% завершены работы подъездной дороги к селу Умирзак.

    В текущем году активно ведутся работы по реконструкции и строительству транспортной и инженерной инфраструктуры района «Теплый пляж» города Актау. В целом реализуются 5 проектов общей протяженностью в 71 км. В настоящее время автомобильная дорога расширена до 4 полос. Также установлены световые столбы, проложены пешеходные тротуары и велодорожки.

    В рамках среднего ремонта реализуется проект автомобильной дороги «Обход станции Мангышлак». Так, ведутся работы по устройству дорожной одежды, укреплению обочин и разметке дорожной части. Проект планируется завершить до конца текущего года. Наряду с этим, средним ремонтом охвачена дорога «Подъезд к селу Мунайшы» Каракиянского района.

    Также продолжается реконструкция автомобильной дороги, пролегающей между селами Баскудык и Мангистау. Ведутся работы по подготовке дорожного основания, укладке асфальтового покрытия и установке бордюрного камня. Помимо этого, проводится реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык и искусственных сооружении расположенных вдоль автодорог «Актау - Каламкас» и «Таучик – Шетпе».

    Качество проводимых работ находится на постоянном контроле заказчика, технического надзора и РГП «Национальный центр качества дорожных активов». По итогам проводимых работ долю дорог в нормативном состоянии в Мангистауской области планируется довести до 97%.

    Фото: gov.kz
    #Строительство #Мангистауская область #Дороги
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