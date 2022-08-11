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    • Реализовать 5 инвестпроектов планируют в горнодобывающем секторе Абайской области

    11 Августа 2022 01:52

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее в День Абая, 10 августа, состоялся бизнес-форум земляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы заинтересованы в том, чтобы обернуть наше взаимопонимание в плодотворное совместное сотрудничество. Поэтому, пользуясь случаем хотелось бы призвать вас к взаимовыгодному диалогу, и принять активное участие в развитии нашей малой родины», - обратился к участникам бизнес-форума земляков аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

    На форум земляков, уроженцев бывшей Семипалатинской области и Семея приглашены знаковые представители бизнеса, которые достигли успеха в разных сферах, при этом сохранили любовь к родному городу и желание помочь в становлении новой области.

    «Уверен, в перспективе наша область станет крупнейшим регионом металлургической, пищевой и перерабатывающей промышленности, аграрным и туристическим центром. Вместе с тем, мы будем поддерживать и приумножать тот особый культурный колорит, который присущ области. Наши тактические шаги в этих направлениях определены. Это развитие металлургической, пищевой, перерабатывающей промышленности и аграрного сектора экономики. До 2025 года запланировано строительство 5 инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе», - сказал Нурлан Уранхаев.

    По его информации, регион располагает благоприятным географическим месторасположением для совершенствования действующих и создания новых торгово-транспортных коридоров.

    В перспективе планируется строительство автомобильной дороги «Обход города Семея», что позволит повысить международный и региональный транзитный потенциал.

    «В области развит историко-культурный, сакральный, экологический туризм. Один из важнейших наших приоритетов - развитие культуры. В этом году будет завершено строительство музея в районе Аксуат. Ведется реконструкция дома культуры в селе Приречное города Семея. По области запланировано строительство и реконструкция 12 сельских клубов.

    В рамках празднования 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова будут проведены различные культурно-массовые мероприятия», - отметил Нурлан Уранхаев.

    Как сообщалось ранее, цветы к памятнику Абая возложили в Алматы и в Семее. В Семее также прошел круглый стол.

    Завершился День Абая праздничным концертом.




    Фото и видео пресс-службы акимата Абайской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    #Культура #Акимат #Промышленность #Строительство #Экономика #Видео #День Абая #Инвестиции
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