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    Реализовано 130,5 тыс.тонн удешевленного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам - МСХ

    23 Августа 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько удешевленного фуражного зерна реализовано животноводческим и птицеводческим хозяйствам сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 22 августа Продкорпорацией реализовано 130,5 тыс. тонн фуражного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене, что на 30% ниже рыночных», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ также сообщил, что министерством совместно с местными исполнительными органами разработана и утверждена Дорожная карта по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы, которая включает системные меры по кормообеспечению сельскохозяйственых животных.

    Так, Дорожной картой предусматривается следующие основные мероприятия:

    разработка и утверждение научно-обоснованных севооборотов для животноводческих хозяйств;

    определение потребности хозяйств в семенах кормовых культур и технике для производства и заготовки кормов;

    обеспечение повсеместного внедрения и соблюдения пастбищеоборотов и др.

    На сегодня местными исполнительными органами ведется работа по исполнению мероприятий Дорожной карты.

    В этом году для обеспечения кормами поголовья сельхозживотных посевные площади кормовых культур увеличены с 3,2 млн га до 3,7 млн га.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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