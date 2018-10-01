Реализация Послания станет залогом процветания граждан - НДПП «Ауыл»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В филиале Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» по городу Алматы прошел круглый стол по обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обсуждении приняли участие заместитель председателя партии «Ауыл» Толеген Сыдыхов, председатель городского филиала партии Абдулла Сапаров, члены политсовета. С докладом выступил Абдулла Сапаров.

«Мы стали свидетелями Послания Президента народу Казахстана, где проведен качественный анализ о состоянии экономической и социальной ситуации, проблемах населения и конкретно поставлены задачи по социально-экономическому развитию страны и повышению благосостояния казахстанцев», - отметил академик Абдулла Сапаров.

Он заметил, что Президентом намечена реализация конкретных задач: увеличение расходов на образование, науку и здравоохранение, повышение зарплаты, развитие здорового образа жизни, защиты населения от некачественных товаров и услуг, меры по решению жилищных вопросов, развитие местных дорог, улучшение экологии.

«Особое внимание уделяется развитию аграрного сектора, так как в аграрной республике, имея огромную территорию и разнообразие природно-ресурсного потенциала, нужно в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса. Основной задачей АПК республики является увеличение в 2,5 раза производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году», - отметил академик.

Он отметил, что в Послании говорится о том, что все меры поддержки необходимо направить на масштабное привлечение современных агротехнологий в страну - транспорт и адаптация зарубежных технологий в климатический условия Казахстана.

«Для этой цели необходимо использовать лучший опыт в управлении отраслью путем внедрения гибких, удобных стандартов и привлечения «седых голов» авторитетных зарубежных специалистов в области сельского хозяйства (...) Мы уверены в том, что реализация Послания станет прочным залогом общественного согласия и общенационального единства, повышения благосостояния граждан и процветания нашей Родины», - добавил Абдулла Сапаров.

Присутствующие также обсудили перспективы развития сельскохозяйственного сектора и агропромышленного комплекса в стране.