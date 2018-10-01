Реализация Послания: новая птицефабрика увеличит экспорт продукции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил повысить производительность труда, а также до 2020 года увеличить экспорт вторичной сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза. В связи с этим Макинская птицефабрика в Акмолинской области намерена повысить экспорт мяса птицы и полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ТОО «Макинская птицефабрика» в состоянии выпускать в год 50 тысяч тонн мяса птицы. Это самое крупное предприятие в Центральной Азии по обработке куриного мяса.

По словам руководителей предприятия, предприятие, в первую очередь, наполнит торговые полки Акмолинской области и Астаны качественным мясом птицы и яйцами, во-вторых, решит проблему с трудоустройством жителей Макинска.

Вместе с тем, будут усилены системы водо- и электрснабжения Буландынского района, а также предприятие окажет положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Помимо этого, менеджер Малика Болдекбаева отметила, что в стратегическом плане рассматривается запуск третьей мощности птицефабрики, что позволит производить 100 тысяч тонны мяса птицы.

В этих целях планируется инвестировать 100 миллионов долларов. Вместе с тем, компания в среднесрочной перспективе рассматривает возможность выхода в IPO.

Полный запуск птицефабрики станет важным этапом в реализации Послания Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».





Автор: Аслан Оспанов

Перевод: Сабина Биржанкызы