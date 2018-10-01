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Реализация Послания: налоговую амнистию начнут в Казахстане с 1 января 2019 года

18 Октября 2018 12:09 609
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Реализация Послания: налоговую амнистию начнут в Казахстане с 1 января 2019 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговую амнистию начнут в Казахстане с 1 января 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра финансов РК Алихана Смаилова.

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Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу страны поручил с 1 января 2019 года провести амнистию для малого и среднего бизнеса.

«Глава государства неоднократно отмечает, что основным резервом повышения доходов населения является развитие малого и среднего бизнеса. Для этого, Министерством финансов с 1 января 2019 года будет проведена налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса. Сейчас порядка 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса имеют задолженность на сумму 294 млрд тенге, которая не погашена по состоянию на 1 октября текущего года. Будут списаны порядка 111 млрд тенге пени и 5,8 млрд тенге штрафов при условии погашения основного долга 178 млрд тенге до 31 декабря 2019 года», - сообщил министр, выступая на пресс-конференции Правительства РК.

«Еще раз хочу сказать, что это касается только той задолженности, которая сформирована на 1 октября текущего года, то есть в момент Послания», - добавил министр.

Также по поручению Главы государства прорабатываются вопросы по гуманизации отдельных экономических уголовных правонарушений.

«Это является последовательной мерой в проводимой Президентом политике по декриминализации уголовных преступлений. Разрабатываются соответствующие законодательные нормы по повышению порога уголовной ответственности по налоговым правонарушениям для юридических лиц (статья 245 Уголовного кодекса) с 20 тысяч МРП (48,1 млн тенге) до 50 тысяч МРП (120,2 млн тенге)», - проинформировал глава Минфина.

Между тем, отметил министр, по реабилитации и банкротству будет продолжена работа по возврату в экономический оборот активов, замороженных в процедурах реабилитации и банкротства.

«В целях поддержки предприятий, испытывающих финансовые трудности, рассматривается возможность восстановления платежеспособности на ранней стадии, не доводя ситуацию до банкротства», - заключил он.

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Ключевые слова: Минфин РК, Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Дамир Байманов

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