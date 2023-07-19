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    Реализацию проектов развития Кашагана обсудили Алихан Смаилов и руководство компании NCOC

    19 Июля 2023, 15:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы разработки нефтегазового месторождения Кашаган обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазар, а также руководители компаний-участников Северо-Каспийского проекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    Участники встречи рассмотрели вопросы соблюдения норм экологического законодательства РК, обеспечения стабильности текущего производства, реализации проектов будущего расширения месторождения Кашагана и меры по увеличению уровня добычи, а также вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности, строительство газоперерабатывающих заводов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что за годы работы в Казахстане компании консорциума зарекомендовали себя как эффективные партнеры, участвующие в решении многих экономических и социальных задач.

    «Правительство уделяет особое внимание стабильной работе и дальнейшей разработке месторождения Кашаган. Это стратегический актив, поэтому для нас важна своевременная реализация проектов будущего расширения месторождения Кашагана», — сказал Алихан Смаилов.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу в рамках совместной работы и достижения намеченных планов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Нефть
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