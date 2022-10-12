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    Реализацию плана по снижению административной нагрузки на бизнес рассмотрели в Правительстве

    12 Октября 2022, 09:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам снижения административной нагрузки на бизнес с участием представителей центральных госорганов и НПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Участники рассмотрели ход исполнения поручений Главы государства по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности, а также автоматизации системы госконтроля и надзора.

    На сегодняшний день в рамках первого этапа завершен анализ регуляторных актов в 17 сферах деятельности. Теперь для устранения необоснованных требований к бизнесу госорганы будут вносить изменения в подзаконные (до конца 2022 года) и законодательные (до марта 2023 года) акты.

    В рамках второго этапа реализации утвержденного плана-графика до декабря будет проведен анализ регуляторных актов еще в 11 сферах предпринимательской деятельности.

    По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил завершить все работы, включая формирование критериев оценки степени риска и матрицы отраслевых рисков, в установленные сроки.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Бизнес Минфин РК
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