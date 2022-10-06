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    Реализацию новых экономических реформ в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с миссией МВФ

    6 Октября 2022, 11:59

    АСТАНА. КАЗИФНОРМ -Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Стороны обсудили итоги работы миссии в нашей стране, а также меры Правительства РК по обеспечению макроэкономической стабильности, борьбе с инфляцией, повышению эффективности налогового администрирования и бюджетного планирования, вопросы занятости, цифровизации и снижения участия государства в экономике.

    Кроме того, рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, шаги по привлечению инвестиций, текущие внешнеэкономические вызовы и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

    «Мы высоко ценим стратегический характер партнерства с МВФ и тот вклад, который Фонд вносит в развитие нашей страны», - отметил Алихан Смаилов.

    Николя Бланше дал высокую оценку реформам, проводимым в Казахстане, и работе страновой миссии МВФ.

    «Между нами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Мы приветствуем шаги Правительства по реализации новых реформ и готовы предоставить наши консультации и техническую помощь по всем интересующим направлениям», - отметил Николя Бланше.

    В завершение Премьер-Министр также подчеркнул готовность продолжать тесное двустороннее взаимодействие.


    Фото:t.me/KZgovernment




    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Экономика
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