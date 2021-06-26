Реализация мегапроекта – канал «Стамбул» начинается в Турции

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ – В Турции в субботу закладывается фундамент первого моста в рамках реализации мегапроекта – канал «Стамбул». Это крупнейшая инфраструктурная инициатива Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

В церемонии закладки фундамента первого моста через водохранилище «Сазлыдере» примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и др.

Искусственная транспортная артерия в обход пролива Босфор соединит между собой Черное и Мраморное моря, повысив роль Турции в международной торговле.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором год от года становится все более интенсивным.

Через Босфор - один из самых загруженных в мире морских путей - каждый год проходит более 43 тыс. судов, тогда как этот показатель согласно международным соглашениям определен на уровне 25 тыс.

По прогнозам властей Турции, поток судов между Черным и Мраморным морями после 2050 года достигнет 78 тыс., что повышает значимость создания новой морской артерии.

Канал протяженностью 45 км улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции, и в числе прочих защитит экологию мегаполиса от вероятных инцидентов с судами.

Глубина канала составит в среднем 20,75 м, ширина 275 м. По берегам канала «Стамбул» планируется построить новые города.

Реализация проекта займет предположительно 7 лет. Через новый канал будет проложено шесть мостов.

Власти Турции неоднократно заявляли, что конвенция Монтрё не касается проекта канала «Стамбул», то есть сообщение по нему не подпадает под действие международных соглашений о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.



