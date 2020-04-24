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    Реализация инфраструктурных проектов позволит создать 11 тысяч рабочих мест для акмолинцев

    24 Апреля 2020, 20:55

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе реализации инфраструктурных проектов в Акмолинской области будет создано свыше 11 тысяч рабочих мест, а после завершения проектов планируется открыть более 400 постоянных рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Из республиканского бюджета на реализацию 332 инфраструктурных проектов выделено 45 млрд тенге, что позволит повысить уровень занятости, улучшить благосостояние населения и сократить безработицу. Об этом стало известно из доклада руководителя управления экономики и бюджетного планирования Каната Дузелбаеа на заседании акимата.

    В текущем году на выплату АСП 5 тысячам малообеспеченных и многодетных семей (19,3 тысячи человек) выделено 1,2 млрд тенге. Социальные выплаты в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения назначены 126 тысячам акмолинцев, из них получили выплаты 119,3 тысячи человек на 5,1 млрд тенге. В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда во время ЧП утверждена программа «Дорожная карта занятости» на 2020-2021 годы.

    Отметим, что в сфере занятости за первый квартал текущего года в области создано 2 328 новых рабочих мест, из них 1047 – постоянных. Вместе с тем низкий показатель по созданию новых рабочих мест наблюдается в Егиндыкольском, Зерендинском, Жаксынском, Аккольском, Буландынском и Аршалынском районах.

    Аким области поручил принять действенные меры по увеличению доступа сельского населения к питьевой воде, снижению количества сельских населенных пунктов с привозной водой; снижению задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

    «Именно сейчас, во время карантина, необходимо своевременно приступить к проведению ремонтной кампании объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения. Также организации образования нужно подготовить к новому учебному году и продолжить работы по оснащению школ и дошкольных учреждений системами видеонаблюдения», - отметил Ермек Маржикпаев.

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    Инфраструктурные проекты Акмолинская область Акимат Занятость Общество
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