Реализация Дорожной карты Nur Otan находится на особом контроле Правительства – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan». Рассмотрены вопросы повышения объемов несырьевого экспорта казахстанских товаров и услуг, строительства объектов культуры и школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Исполняющие обязанности министров торговли и интеграции Кайрат Торебаев, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, национальной экономики – Тимур Жаксылыков доложили о ходе реализации поставленной в предвыборной программе партии «Nur Otan» задачи по повышению к 2025 году объема несырьевого экспорта товаров и услуг в 2 раза до $41 млрд. В текущем году планируется обеспечить рост данного показателя до $29,2 млрд.

По итогам 5 месяцев т.г. внешний товарооборот Казахстана составил $36,4 млрд, увеличившись на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем экспорта несырьевых товаров вырос на 23,4%, составив $7,2 млрд. Наибольший рост наблюдается в металлургии – на 27,5%, стройиндустрии - на 25,8%, фармацевтической отрасли – на 18,4%, химической промышленности – на 4,6%.

Экспорт переработанной продукции АПК вырос на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $545,8 млн, или 33% от общего объема экспорта АПК. В структуре экспорта преобладают такие товары, как мука и макароны, растительные масла, хлопковолокно, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия.

В целях наращивания экспорта несырьевых товаров и услуг реализуются меры государственной поддержки экспортеров – льготное кредитование и страхование, возмещение части затрат экспортеров, экспортная акселерация, вывод на электронные платформы и др.

Глава Правительства поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства обеспечить достаточный объем производства продукции обрабатывающей промышленности, позволяющий обеспечить внутренний рынок и развитие экспортного потенциала.

Министерствам иностранных дел, торговли и интеграции поручено согласовать с отраслевыми государственными органами проекты страновых экспортных программ и начать активную работу по продвижению отечественной продукции на внешние рынки.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, исполняющие обязанности министров культуры и спорта – Нургиса Дауешов, национальной экономики – Тимур Жаксылыков, акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев, г. Шымкента – Мурат Айтенов, заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев доложили о ходе реализации поставленной в предвыборной программе партии «Nur Otan» задачи по строительству до 2025 года 259 объектов культуры.

Финансирование работ осуществляется за счет программ «Дорожная карта занятости», «Ауыл – Ел бесігі», «Дорожная карта бизнеса», местного бюджета, государственно-частного партнерства и других источников.

В текущем году в стране планируется строительство 89 объектов культуры, в том числе 12 – в Туркестанской области, 10 – Жамбылской области, 9 – Алматинской области, по 7 – Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, по 6 – Актюбинской и Кызылординской областях, по 5 – Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, по 4 – Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, по 3 – Атырауской и Костанайской областях, 2 – г. Алматы, 1 – г. Нур-Султане.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в период с 2021 до 2025 годы в стране будут введены 800 новых школ. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 200 школ, из них за счет целевого строительства – 163 школы, за счет механизма ГЧП – 6 школ, 31 школа – за счет развития сети частных школ.

Открытие в текущем году 200 школ позволит в приоритетном порядке решить проблемы аварийных школ, трехсменных школ и сократить дефицит ученических мест.

О ходе работ по реализации графика строительства школ были заслушаны акимы г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, Алматинской области – Амандык Баталов, Туркестанской области – Умирзак Шукеев.

Премьер-Министр подчеркнул, что вопросы реализации Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» находятся на особом контроле Правительства.

«Необходима активная и системная работа всех центральных государственных и местных исполнительных органов по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan», — сказал А. Мамин.



