Реализация 15 новых проектов ВИЭ планируется в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году планируется реализация 15 новых проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 257 МВт. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году реализовано 12 проектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт. В 2023 году планируется ввод еще 15 новых проектов ВИЭ мощностью 257 МВт. Успешно проведены аукционные торги по проектам маневренных генераций мощностью 1 200 МВт и по проектам ВИЭ мощностью 440 МВт», – сказал Б.Акчулаков.

В целом, по его словам, в 2022 году ожидается выработка электроэнергии в объеме 112,7 млрд кВтч, или 98,5% к аналогичному периоду прошлого года. Из этого объема 4,5 млрд кВтч – из возобновляемых источников снижение обусловлено высокой базой выработки прошлого года ввиду присутствия на рынке майнинга, который в текущем году был ограничен. План 2023 года по выработке электроэнергии составляет 114,9 млрд кВтч. По возобновляемым источникам энергии выработка составит 4,5 млрд кВтч, что на 6,6% больше прошлогоднего уровня. В 2023 году план выработки электроэнергии из возобновляемых источников составит 5 млрд кВтч.

Всего в текущем году введено 442 МВт новых электрических мощностей. На следующий год планируется ввести 482 МВт.

В текущем году разработан и утвержден Энергетический баланс до 2035 года, в рамках которого смоделировано развитие энергетического комплекса с расчетом прогнозов по производству и потреблению электроэнергии.



