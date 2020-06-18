Реальные доходы населения возросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане возросли реальные доходы населения. Однако растут и кредиты населения в банках. Об этом заявили в Счетном комитете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальные доходы населения возросли на 5,5%.Мы считаем, что это хорошее достижение, потому что несколько лет не было роста реальных доходов. Мы показывали увеличение номинальных доходов. Однако в расходах населения до 50% увеличилась доля продовольственных товаров. При этом растут кредиты населения в банках. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%», - сказала председатель Счетного комитета Наталья Годунова на пленарном заседании Сената.

По ее словам, несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние 5 лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике. Его активы к ВВП снизились с 60% в 2015 году до 40% по итогам прошлого.

По информации Натальи Годуновой, ссудный портфель банков страны к ВВП уменьшился почти вдвое, также продолжают расти проблемные займы.