Реальной опасности для здоровья людей нет - вице-премьер РК об эпидситуации по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации уровень нагрузки на систему здравоохранения составляет 18%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ералы Тугжанов отметил, что Минздрав актуализировал матрицу оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«Мы раньше оценку, матрицу делали, исходя из заболеваний. Сегодня 90% (случаев заболевания - прим.) проходит в легкой форме. 85% заболевших - те люди, которые не вакцинированы или те люди, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим, нагрузка сегодня фактически на систему здравоохранения составляет на уровне 18%. То есть, фактически реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Поэтому, сейчас Минздрав внес конкретные предложения - пересмотреть не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения», - сказал заместитель Премьер-Министра на заседании Правительства.

Изменение оценки эпидситуации, по словам вице-премьера, даст людям возможность работать в реальном режиме.

«Тем более малый и средний бизнес полностью запущен и туризм развивается. Самое главное, реальной опасности для здоровья людей, в принципе, (эпидситуация - прим. ред.) не представляет. Поэтому, принято такое решение», - прокомментировал Ералы Тугжанов.



