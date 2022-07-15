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    Реальной опасности для здоровья людей нет - вице-премьер РК об эпидситуации по КВИ

    15 Июля 2022, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации уровень нагрузки на систему здравоохранения составляет 18%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ералы Тугжанов отметил, что Минздрав актуализировал матрицу оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

    «Мы раньше оценку, матрицу делали, исходя из заболеваний. Сегодня 90% (случаев заболевания - прим.) проходит в легкой форме. 85% заболевших - те люди, которые не вакцинированы или те люди, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим, нагрузка сегодня фактически на систему здравоохранения составляет на уровне 18%. То есть, фактически реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Поэтому, сейчас Минздрав внес конкретные предложения - пересмотреть не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения», - сказал заместитель Премьер-Министра на заседании Правительства.

    Изменение оценки эпидситуации, по словам вице-премьера, даст людям возможность работать в реальном режиме.

    «Тем более малый и средний бизнес полностью запущен и туризм развивается. Самое главное, реальной опасности для здоровья людей, в принципе, (эпидситуация - прим. ред.) не представляет. Поэтому, принято такое решение», - прокомментировал Ералы Тугжанов.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Коронавирус в РК Ералы Тугжанов
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