Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2019 году составила 1,17%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) представили обзор инвестиционной деятельности фонда. По данным обзора реальная доходность ЕНПФ по пенсионным активам составила 1,17%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2019 год составил 699,77 млрд. тенге. При этом за 2019 год доходность пенсионных активов для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 6,57% при инфляции в размере 5,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%», - говорится в обзоре инвестиционной деятельности фонда.