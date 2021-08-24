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    Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ – 1,18% с начала года

    24 Августа 2021, 09:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда с начала года составила 6,48% при инфляции в 5,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чистый инвестиционный доход на счетах вкладчиков с начала года составил 798,3 млрд тенге, тем самым перекрыв объем поступающих взносов по всем видам договоров. За этот же период прошлого года он составлял 752,9 млрд», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

    При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Национального банка РК с начала года составила 6,48% при инфляции 5,3% за тот же период.

    «Если рассматривать доходность пенсионных активов под управлением НБРК в годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, то она составляет 10,56% при инфляции 8,4%», - отметили в фонде.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Экономика ЕНПФ
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