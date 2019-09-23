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    Реальная доходность ЕНПФ составила 2,82%

    23 Сентября 2019, 21:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 465,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,44%», - говорится в сообщении регулятора.

    При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,32% при инфляции в размере 5,5%.

    Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,82%.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Алматы Экономика ЕНПФ
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