Реальная доходность ЕНПФ составила 2,5%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана привели данные об инвестиционном доходе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 599,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%», - сообщили в регуляторе.

При этом по состоянию на 1 ноября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 года по октябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8% при инфляции в размере 5,5%.

Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,5%.