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Реабилитационный центр для особенных детей открылся в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр «Ерекше» для особенных детей открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш центр - не медицинское и не образовательное учреждение. Задача его сотрудников помочь родителям социально адаптировать их особенных детей, чтобы они могли правильно вести себя в обществе. К сожалению, на сегодняшний день все наши воспитанники - неговорящие, с нулевым развитием. С утра до вечера с ними проводятся коллективные и индивидуальные занятия, пока они учатся различать цвета, формы. В будущем планируем принимать детей и с тяжелыми формами, к примеру, лежачих», - сообщила директор центра «Ерекше» Айгерим Сапарова.
В реабилитационном центре работают логопед, дефектолог. Рассчитан он на 25 детей с диагнозами «Аутизм», «ДЦП», «ЗПРР», «Синдром Дауна».
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