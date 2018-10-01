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Реабилитационный центр для особенных детей открылся в Атырау

19 Октября 2018 06:35 81
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Реабилитационный центр для особенных детей открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр «Ерекше» для особенных детей открылся в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш центр - не медицинское и не образовательное учреждение. Задача его сотрудников помочь родителям социально адаптировать их особенных детей, чтобы они могли правильно вести себя в обществе. К сожалению, на сегодняшний день все наши воспитанники - неговорящие, с нулевым развитием. С утра до вечера с ними проводятся коллективные и индивидуальные занятия, пока они учатся различать цвета, формы. В будущем планируем принимать детей и с тяжелыми формами, к примеру, лежачих», - сообщила директор центра «Ерекше» Айгерим Сапарова.

В реабилитационном центре работают логопед, дефектолог. Рассчитан он на 25 детей с диагнозами «Аутизм», «ДЦП», «ЗПРР», «Синдром Дауна».

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Социальная поддержка, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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