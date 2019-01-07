Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Центр адаптации и реабилитации для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и болезней ДЦП открылся в Меркенском районе Жамбылской области, передает «Хабар 24».

Сейчас социальное учреждение посещают 25 детей с особыми потребностями. Уникальность центра заключается в том, что для каждого ребенка предусмотрена индивидуальная программа реабилитации. Новое социальное учреждение рассчитано на детей в возрасте от полутора до 18 лет.

«Наши дети приходят сюда, получают лечение, здесь есть и массаж. Мы также занимаемся с ними, поддерживаем их. Приходим сюда в 8:30 утра и в 5 вечера забираем детей. Центр они посещают с желанием», - рассказывает жительница Меркенского района Айзада Балтамуратова.



Областному бюджету центр обошелся в 52 миллиона тенге. В социальном учреждении работают 29 специалистов. Центр оснащен необходимым медицинским оборудованием и специальными тренажерами для реабилитации опорно-двигательного аппарата и болезней ДЦП. Коррекционно-развивающие занятия, игровая терапия, лечебная физкультура - всё это в обязательном перечне услуг.



«Наш реабилитационный центр посещают 25 детей. Для каждого ребенка предусмотрена индивидуальная программа. Особенность занятий заключается в том, что у нас имеются модули для развития сенсорики и мелкой моторики рук. Дети поступают к нам после заключения специальной медицинской экспертизы», - отмечает директор Центра адаптации и реабилитации детей-инвалидов Клара Ракаева.



В Меркенском районе проживают 2,5 тыс. жителей с особыми потребностями. Из них 357 - дети в возрасте от 1,5 до 18 лет страдают различными нарушениями опорно-двигательной системы. Поэтому количество пациентов нового центра увеличится в разы.