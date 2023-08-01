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    Реабилитацию после сложнейших травм позвоночника и инсультов можно получить в Талдыкоргане в рамках ОСМС

    1 Августа 2023, 18:15

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр «Асар», расположенный в г. Талдыкорган - место куда съезжаются со всех уголков страны за качественным и быстрым восстановлением после сложнейших травм. Квалифицированные специалисты и оборудование мировых стандартов помогают людям встать на ноги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.

    Центр специализирован в оказании реабилитационных услуг после травм позвоночника, инсульта, грыжи, протрузии и детям с ДЦП.

    Лечения в центре направлены на равномерное мышечное развитие с целью снижения нагрузки на позвоночник и суставы, восстановление мышечного баланса, улучшение питания, усиление хрящевой ткани сустава, по средством лечебной физкультуры на специально изготовленных более 25 тренажерах.

    Важно отметить, что по направлению и показаниям врача здесь можно получить лечение в рамках ОСМС, через бюро госпитализации.

    На сегодняшний день реабилитацию прошли более 2000 человек, из них встали на ноги более 150 человек, улучшили двигательные функции более 400 человек. На данный момент лечение проходят 30 пациентов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Здравоохранение Жетысуская область ОСМС
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