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    Реабилитационный центр для особенных детей открыли в Караганде

    4 Июля 2023, 19:35

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской областной детской клинической больнице открылся реабилитационный центр для детей с особенностями в развитии от 3 месяцев до 3 лет. В центре одновременно могут получать лечение 50 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лечение в новом реабилитационном центре могут получать пациенты с патологией центральной нервной системы, а в первую очередь – с детским церебральным параличом. Таких детей в области около тысячи. Центр готов принять одновременно 50 пациентов. В год медпомощь получат 600 детей.

    «В состав нового центра входит реабилитационное отделение с круглосуточными и дневными койками, а также центр «Қамқорлық», где будет происходить оздоровление детей. Оснащение самое современное – шунгитовая и сенсорная комнаты, соляная шахта, иммерсионная ванна, интерактивный стол, ортопедические столы и стулья, сапожки с пневмостельками, имитирующими ходьбу, аппарат иппотерапии. В двух залах ЛФК будут проходить индивидуальные занятия с детьми. Малышей учат ползать, сидеть и ходить», – рассказала Нина Деркач, заместитель директора по медицинской части областной детской больницы.

    В новый центр набран штат специалистов – реабилитологов, логопедов, психологов, дефектологов, эрготерапевтов и специалистов ЛФК.

    Курс лечения длится в среднем 21 день. Лечение дети получают бесплатно – по системе ОСМС.

    В конце года в центре планируется открыть еще одно реабилитационное отделение для детей в возрасте от 3 до 18 лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Караганда
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