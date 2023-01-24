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    Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью открыли в Семее

    24 Января 2023, 04:04

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось открытие реабилитационного центра для лиц с инвалидностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В торжественном мероприятии приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, аким Абайской области Нурлан Уранхаев и представители других организаций.

    «Реабилитационный центр рассчитан на 150 мест. Он позволит охватить услугами лиц с инвалидностью из отдаленных населенных пунктов региона, обеспечивая при необходимости круглосуточным проживанием на период реабилитации», – отметил Ербол Оспанов.

    Вице-министр сообщил, что учреждение является одним из 12 запланированных, которые будут открыты в различных регионах страны до 2025 года. Подобные реабилитационные центры позволят охватить специальными социальными услугами около 2 тысяч человек.

    В 2023 году планируется завершение строительства аналогичных центров в Туркестанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Социальная поддержка Минтруда РК Здравоохранение Абайская область
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