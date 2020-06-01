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Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Караганде

1 Июня 2020 20:10
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Реабилитационный центр для детей с ДЦП открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр для больных ДЦП открылся в День защиты детей в Караганде. Получить бесплатную помощь здесь смогут около полутора тысяч юных пациентов в год. В новом медучреждении побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Реабилитационный центр «Шипагер» расположился в отдельном двухэтажном здании на территории детской больницы в Майкудуке. Его площадь - 806 квадратных метров. Здесь есть всё необходимое для реабилитации детей с ДЦП: аппараты для светового и физиолечения, электросонотерапии, подъёмники для маломобильных пациентов, бассейн, сенсорные комнаты и комфортабельные палаты. Центр открыли по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что проходить реабилитацию здесь будут бесплатно.

«В месяц мы сможем принять до 100 детей от рождения до 18 лет включительно. Реабилитацию пройдут пациенты с различной степенью тяжести ДЦП», - рассказывает учредитель компании «Шипагер» Денис Подгайнов.

Направления на реабилитацию в новом центре выдадут в поликлиниках по месту регистрации ребёнка с ДЦП. Длительность лечения определит сложность заболевания - в среднем один курс займет от 10 до 20 дней. Повторять его необходимо 2-3 раза в год. В центре работают семь медиков. Все они - высококвалифицированные специалисты. Ведущий реабилитолог обучалась в институте травматологии в Казани.

Главе региона показали, каким оборудованием оснащёно медучреждение, и рассказали о том, как будут помогать особенным детям. Женис Касымбек поручил и дальше развивать государственно-частное партнерство в области.

Подобный центр уже действует в Жезказгане. Еще один в этом году заработает в Темиртау.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Агата Мухамеджанова

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