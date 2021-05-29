Реабилитацией жертв насильственно депортированных в Казахстан народов занимаются ученые

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Реабилитацией нереабилитированных жертв насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев занимаются ученые Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 ноября 2020 года за № 456 был издан Указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий», которым было инициировано создание Государственной комиссии. Во второй главе Указа главная задача была определена следующим образом: «Основной задачей Государственной комиссии является юридическая и политическая реабилитация жертв политических репрессий».

Одним из направлений работы Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий является реабилитация нереабилитированных жертв насильственно депортированных в Казахстан народов и спецпоселенцев. В четвертую рабочую группу, которая занимается данным направлением реабилитации, вошли двое ученых исторического факультета Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова – д.и.н, профессор Жумашев Р.М. и к.и.н., доцент Шотбакова Л.К., руководитель отдела Института законодательства и правовой информации МЮ РК, к.юр.н. Казиев З.Г. и первый заместитель руководителя корейского этнокультурного объединения, д.и.н., профессор Кан Г.В., который является руководителем группы. Группа составлена из ученых Нур-Султана, Алматы и Караганды, однако работа должна быть проведена по всему Казахстану.

«Работа в четвертой рабочей группе Государственной комиссии у меня началась с обращения к архивным материалам, хранящимся в Государственном архиве Карагандинской области (ГАКО). В ходе работы было выявлено несколько фондов, в которых содержится значительный массив документов по интересующей нас теме. Это, прежде всего, Фонд 205 – Фонд Прокуратуры, опись 6 - «Дела постоянного хранения за 1992-2000 годы». В нем представлены обзоры, справки, информационные письма областной прокуратуры по вопросам, связанным с реабилитацией. В этом же 205-м фонде, опись 9 - «Надзорные производства по реабилитации граждан», собраны документы (справки, письма-обращения, ответы соответствующих органов на запросы, справки о реабилитации и др.) тех, кто обращался по вопросам реабилитации в 1990-е годы. Также интересующие нас документы есть в Фонде 239, опись 1 – «по Осакаровскому (Ворошиловскому) району - Списки спецпоселенцев (немцев, поляков), снятых с учета на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 1955 года и приказа МВД СССР от 1955 года»; в Фонде 1483, где собраны «списки трудпереселенцев, проживающих на территории Осакаровского района, достаточно восстановленных в избирательных правах» и др.», - рассказывает к.и.н., доцент Ляззат Шотбакова.

За время работы с архивными фондами Карагандинской области члены рабочей группы столкнулись с рядом сложностей и проблем, среди которых отсутствие систематизированных списков по отказам в реабилитации в 1990 - начале 2000-х годов (нередко отказы объяснялись отсутствием необходимых документов); говоря о систематизированных списках, имеется в виду и то, что нередко в документах по реабилитации нет указания, по какой статье был репрессирован человек: либо это раскулаченный, либо репрессированный по политическим мотивам, либо по национальному признаку и т.д.; отсутствие статистики по годам, этносам, регионам расселения депортированных народов. Здесь называются сложности, которые выявились только в ходе работы с архивными документами, находящимися в открытом доступе.

«Одной из важных и серьезных направлений работы является работа с секретными фондами. Здесь тоже есть свои проблемы, которые, я надеюсь, будут решаться по мере того, как работа всех рабочих групп Государственной комиссии будет расширяться и набирать силу. Тем более, сейчас уже понятно, что это – работа не одного года и задействовано в ней должно быть значительное число отечественных ученых – представителей различных гуманитарных и социальных наук. Следовательно, расширение состава рабочих групп представляет собой одну из актуальных задач сегодняшнего дня. Также, думаю, необходимо привлечение к деятельному, активному участию государственных и общественных структур», - добавила Ляззат Шотбакова.