Разыскиваются родственники двух казахстанских участников ВОВ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В эстонском городе Раквере и в Новгородской области России найдены павшие на фронтах Великой Отечественной войны воины из Южного Казахстана и из города Семипалатинска, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Абжанов Ортай. Дата рождения – 1922 год. Дата и место призыва – 19 февраля 1942 год, Георгиевский райвоенкомат, Казахская ССР, Южно-Казахстанская область, Георгиевский район», - сообщили журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан Жолы» Александр Шитов.

По словам А. Шитова, последним местом службы сержанта Абжанова был 4457-й пехотный полк, 495-я отдельная телеграфно-эксплуатационная рота.

«Причина выбытия - пропал без вести; дата выбытия – сентябрь 1946 года. Мать - Абжанова Куланда, Верхне-Акауский сельский совет, Южно-Казахстанская область, Георгиевский район, Казахская ССР», - добавил А. Шитов.

По словам павлодарского поисковика, в результате архивной работы военно-историческое объединение «Фронт Лайн» из Эстонии установило, что Ортай Абжанов похоронен в одиночной могиле на кладбище города Раквере (на севере Эстонии - Казинформ).

«Разыскиваем родственников нашего земляка, призывавшегося из города Семипалатинска в 1941 году и пропавшего без вести в марте 1942 года на Новгородской земле. Хотелось бы в канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне найти родственников, чтобы они узнали о нём, что он не пропал без вести, а сражался до конца, - добавил Александр Шитов. - Нашли героя в Новгородской области, в семи километрах от Спасской полисти (деревня в Чудовском районе - Казинформ).

По данным павлодарского поисковика, Садыкпек Турманов, 1901 года рождения, был призван на фронт в декабре 1941 года Октябрьским райвоенкоматом Казахской ССР, в городе Семипалатинске.

«В медальоне указана, возможно, его жена Турманова Токен. Адрес, указанный в медальоне: г. Семипалатинск, Октябрьский район, затон улицы Мартовская, д. 111», - отметил командир павлодарского поискового отряда «Майдан Жолы».

Для связи по всем вопросам с установленными родственниками, проживающими на территории Республики Казахстан, Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы» посоветовал связываться о электронному адресу alex.shitov@mail.ru и номеру сотового телефона 8777-461-73-78 (Александр Шитов).

Фото: Александр Шитов.



