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    Разыскиваемый за грабеж мужчина задержан при перевозке наркотиков в Атырау

    9 Сентября 2022, 09:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемый в Атырау за грабеж мужчина был задержан при перевозке крупной партии психотропный веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По ориентировке Центра оперативного управления полиции города Атырау возле дома №26 по улице Молдагалиева был остановлен подозрительный автомобиль марки Nissan. При осмотре салона машины было обнаружено 52 упаковки трамадола и 67 - тропикамида. В отношении двух 31-летних мужчин, перевозивших препараты, которые выдаются только с разрешения врача, возбуждено дело. Подозреваемые задержаны», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

    В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что один из задержанных находится в розыске по подозрению в совершении ограбления.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Аудит Атырау
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