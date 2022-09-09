Разыскиваемый за грабеж мужчина задержан при перевозке наркотиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемый в Атырау за грабеж мужчина был задержан при перевозке крупной партии психотропный веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ориентировке Центра оперативного управления полиции города Атырау возле дома №26 по улице Молдагалиева был остановлен подозрительный автомобиль марки Nissan. При осмотре салона машины было обнаружено 52 упаковки трамадола и 67 - тропикамида. В отношении двух 31-летних мужчин, перевозивших препараты, которые выдаются только с разрешения врача, возбуждено дело. Подозреваемые задержаны», - сообщили в пресс- службе ДП региона.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что один из задержанных находится в розыске по подозрению в совершении ограбления.



