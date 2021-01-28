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    Разыскиваемый в Узбекистане преступник задержан в Алматинской области

    28 Января 2021, 15:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержан разыскиваемый в Узбекистане преступник, сообщает Polisia.kz.

    26 января сотрудники ОКП Жамбылского района при постановке на пробационный контроль осужденного в декабре 2020 года за скотокрадство к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы 52-летнего жителя села Каргалы - гражданина РК, проверив по учетам, установили, что он в июне 2014 года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Республики Узбекистан за совершение преступления, предусмотренного ст.169 ч.3 УК РУ «Скотокрадство».

    В соответствии с действующим законодательством, в соседнее государство отправлено уведомление об установлении местонахождения разыскиваемого.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Борьба с преступностью Узбекистан
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