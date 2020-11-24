Разыскиваемый в Кыргызстане мужчина задержан в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемый в Республике Кыргызстан мужчина задержан в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» оперативниками Павлодарской области в Экибастузе задержан 39-летний разыскиваемый Министерством юстиции Республики Кыргызстан павлодарец. Мужчина подозревается в краже. Установлено, еще в 1998 году будучи 17-летним парнем, мужчина поехал на заработки в соседнее государство, где совершил кражу металлических изделий. В 2002 году условно-досрочно освободившись из мест лишения свободы, но согласно законодательству Республики Кыргызстан, в течение года он должен был не покидать страну и ежемесячно регистрироваться по месту жительства. Однако, мужчина уехал на родину. И лишь спустя 18 лет, он задержан, о чем сообщено инициатору розыска, – проинформировал начальник местной полицейской службы Галым Саргулов.

Кроме того, в полиции отметили, что за сутки полицейскими выявлено 852 административных правонарушения, из которых 155 граждан распивали алкогольные напитки, 86 совершили мелкое хулиганство, 49 нарушили правила дорожного движения, и 140 павлодарцев нарушили миграционное законодательство.

Также в ходе рейдовых мероприятий выявлено 77 нарушителей семейно-бытовых отношений, еще 13 родителей привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

«Особый акцент полицейскими уделяется нарушению тишины в ночное время. 23 ноября около 01:30 в полицию от жителей дома по проспекту Н. Назарбаева поступила жалоба на соседей, нарушающих тишину. При проверке факт подтвердился, участковым инспектором полиции в отношении жильцов квартиры возбуждено административное производство по статье 437 КРКоАП», – отметил Саргулов.

Стражи порядка проверили и владельцев оружия. В отношении шестерых составили административные материалы за нарушение правил хранения оружия.

Так, у жителя Железинского района изъято незарегистрированное охотничье ружье марки ТОЗ-54. В отношении сельчанина возбуждено административное производство по статье 482 КРКоАП. Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» проводится в Павлодарской области в период с 23 по 30 ноября 2020 года.