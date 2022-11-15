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    Разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянин задержан в Павлодарской области

    15 Ноября 2022, 14:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области задержали разыскиваемый 17 лет за изнасилование россиянина, передает Polisia.kz.

    Павлодарские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проходившего на территории области. В период рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявляли грубые нарушения правил дорожного движения, обращали они особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных и частных жилых домов, раскрывали по горячим следам преступления, а также ранее совершенные преступления.

    «В результате задержаны 6 лиц, находящиеся в розыске. К примеру, полицией установлен и задержан мужчина, разыскиваемый правоохранителями Омской области Российской Федерации. В 2004 году 43-летний мужчина совершил изнасилование на территории РФ. А 30-летний гражданин Таджикистана с ноября прошлого года скрывался от следствия за незаконное пересечение государственной границы», – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

    В ходе проведения мероприятия полицейские пресекли 1799 нарушений: мелкое хулиганство, нарушение тишины и миграционного законодательства, а также нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.


    Фото: polisia.kz
    Павлодарская область Борьба с преступностью Россия
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