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      Акмолинская область

    Разыскиваемого преступника из Степногорска установили в Москве

    1 Июля 2023, 12:52

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили на территории РФ уголовного преступника, который находился в розыске в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в управлении полиции Степногорска уголовное дело по ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», начатое в 2021 году, в отношении мужчины было прекращено по амнистии. В конце 2022 года, получив разрешение на пересечение границы, он покинул страну.

    Однако в мае пострадавший заново написал заявление в отдел полиции по старому факту, и полицейские объявили его в межгосударственный розыск. В результате 29-летнего мужчину полицейские установили на территории РФ, в Москве.

    Коллеги из соседней страны взяли у него подписку о невыезде. По приезде подозреваемого следственные действия будут продолжены.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Россия
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