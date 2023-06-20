Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте

    20 Июня 2023, 14:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержали гражданина Узбекистана, находящегося в международном розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Мужчину стражи порядка задержали в первый день операции «Нелегал». Принимаются меры по его экстрадиции в соседнее государство.

    «Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, стартовало во всех регионах республики с 19 июня. В рамках ОПМ сотрудниками управления миграционной службы ДП Шымкента организован выезд четырех иностранцев за пределы территории РК. Ранее специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям было вынесено решение о выдворении их из страны за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 517 КоАП РК», - сообщили в полиции.В ходе проведения отработки «Нелегал» правоохранители проверяют строительные объекты, коммуналки, рынки, общежития и места массового скопления на предмет незаконного пребывания иностранных граждан.Стоит подчеркнуть, что несвоевременная регистрация иностранцев и незаконное привлечение и использование иностранной рабочей силы также влечет административную ответственность в соответствии со статьями 518 и 519 КоАП РК.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы
    Хватило бы на весь Петропавловск: полиция изъяла крупную партию наркотиков
    Житель Атырау незаконно перевозил 100 кг осетра
    Деньги у шымкентца выманили две девушки под угрозой срыва свадьбы
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT