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    Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца задержали в Астане

    11 Августа 2023, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции города Астаны задержали находящегося в межгосударственном розыске 37-летнего уголовного преступника, гражданина Кыргызской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    Установлено, что в октябре 2008 мужчина, злоупотребляя доверием, в Кыргызстане завладел мобильными телефонами. Мужчина скрылся на территории Казахстана.

    В 2010 году управлением внтуренних дел Свердловского района города Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск.

    Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Решается вопрос об экстрадиции в Республику Кыргызстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью Кыргызстан МВД РК
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