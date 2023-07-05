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    Разыскиваемая по делу оператора РОП задержана в ОАЭ

    5 Июля 2023, 11:53

    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемая по делу оператора РОП задержана в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Антикоррупционной службой ранее объявлена в международный розыск бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Ш., подозреваемая в хищении в особо крупном размере.

    Она задержана в городе Дубае и заключена под стражу уполномоченными органами Объединенных Арабских Эмиратов при содействии Интерпола. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан осуществляется процедура ее экстрадиции.

    Как сообщалось, 3 июля были осуждены руководители ТОО «Оператор РОП» и экс-вице-министр экологии.

    Судом установлено, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Арабские эмираты
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